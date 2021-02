João Pereira regressa ao Sporting

João Pereira está de regresso ao Sporting. Segundo Record apurou, o lateral direito, de 36 anos, que rescindiu com o Trabzonspor há pouco tempo assina até final da época com os leões.





Este é um regresso ansiado por João Pereira que esteve no Sporting entre 2010 e 2012 e 2015/16, depois de cinco épocas no Trabzonspor, onde conquistou os adeptos.Recorde-se que Frederico Varandas já apontara ao regresso do jogador, olhando a voos futuros. "Não tenho dúvida por exemplo que o João Pereira vai ser treinador", considerou o presidente do Sporting, em entrevista ao Canal 11, em maio do ano passado. A ideia passará por terminar a carreira de jogador em Alvalade e assumir o cargo de técnico nos verde e brancos.