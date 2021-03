João Pereira suspenso e multado: saiba o que disse o lateral ao assistente e quarto árbitro

João Pereira foi suspenso por um jogo devido a "injúrias e ofensas à reputação", conforme especificou o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Na base da suspensão, segundo o que foi revelado, estão as palavras na direção do assistente e quarto árbitro "Vão para o c..., vão se f...!".



O lateral-direito foi expulso do banco no triunfo (1-0) do Sporting em Tondela, depois de ter dirigido palavras ofensivas ao árbitro assistente e quarto árbitro, o que lhe valeu ainda uma multa de 1530 euros.