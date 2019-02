João Sampaio: «Apoios do Benfica a claques que estão à vista»

A penalização de quatro jogos de interdição aplicada ao Benfica, na sequência da queixa apresentada pelo Sporting, está a ser seguida com toda a atenção em Alvalade. O vice-presidente dos leões, João Sampaio, defende que as "regras são iguais para todos", e não deixa de mostrar alguma preocupação com a morosidade do processo.

"Queremos regras iguais para todos, e não nos parece razoável que se neguem apoios a claques que estão à vista de toda a gente. Este processo é apenas o resultado natural disso", começou por afirmar o jurista, de 48 anos, a Record.

Apesar de sublinhar a importância desta decisão do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, o responsável do clube leonino admite que o tempo, neste caso, pode jogar a favor do clube prevaricador. "O tempo que já demorou e o tempo que ainda vai demorar acaba por beneficiar os infratores", acrescenta, respondendo assim à providência cautelar entretanto anunciada pelos encarnados no Tribunal Arbitral do Desporto.

João Sampaio ainda promete aos sportinguistas que a direção "vai continuar a acompanhar o processo com muito empenho" e como advogado, mostra-se confiante numa decisão favorável aos leões. "O Sporting continua a acreditar na Justiça", conclui.