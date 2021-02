João Silva deixa Sporting e reforça NK Istra

João Silva, central da equipa B do Sporting, foi oficializado como reforço do NK Istra, como Record adiantara. O jogador que é agenciado pela Wasserman sai em definitivo para o Alavés, que depois o empresta aos croatas até ao fim da temporada.





Apesar de não receber qualquer verba no imediato, a SAD do Sporting vai ficar com 20% de uma futura venda, apurou o nosso jornal. O defesa de 22 anos assinou um contrato com o emblema espanhol que será válido para as próximas 3 temporadas e meia.Recorde-se que o central estava em fim de contrato com os leões e, por isso, até já poderia assinar por outro clube para prosseguir a carreira em 2021/22. Desta forma, o Sporting salvaguardou uma percentagem do defesa que treinou por diversas vezes na equipa principal às ordens do treinador Rúben Amorim.João Silva integrou a formação verde e branca em 2015, proveniente do Sp. Braga. Era considerado uma promessa, mas nunca se conseguiu afirmar e deixa o Sporting sem realizar qualquer jogo pela equipa principal.