João Silva despede-se do Sporting: «Ficou por cumprir o sonho de jogar pela equipa principal»

João Silva, defesa central de 22 anos, despediu-se esta segunda-feira do Sporting e vai rumar à Croácia para jogar pelo NK Istra Pula.





"Como tudo na vida, há um início e um fim. Chegou a hora de dizer adeus a um clube que ficará para sempre no meu coração. Cheguei um menino e saio um homem. Aqui cresci, aprendi, conquistei e sem dúvida, hoje sou definitivamente um melhor ser humano. Foram mais os bons do que os maus momentos, mas em momento algum me arrependo da escolha que fiz há 6 anos atrás. Estive em situações em que nunca tinha estado e isso fez-me lutar como nunca tinha lutado. Caí, levantei e segui. Sempre focado na minha evolução enquanto jogador. Agradeço a todas as pessoas que, de uma forma ou outra, fizeram parte deste meu bonito percurso. Daqui carrego excelentes memórias, mas, principalmente, pessoas e amizades que certamente levarei comigo para a vida toda, com quem tive o prazer de viver, conviver e principalmente aprender e crescer. Ficou apenas por cumprir o sonho de me estrear com a equipa principal em jogos oficiais.No futebol, como na vida, temos de fazer escolhas e eu fiz a minha. Saio assim, com o sentimento que dei sempre o melhor de mim em todos os momentos e que tudo fiz para que esse meu sonho fosse realizado. Sou e serei eternamente grato a este clube por tudo o que me proporcionou e principalmente pelas pessoas incríveis que tive o privilégio de conhecer. Porque 6 anos não são 6 dias.Uma vez Leão, para sempre Leão", escreveu o defesa nas redes sociais.