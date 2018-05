Continuar a ler

Dar a cara

"Já falei com o meu treinador, disse-lhe o que vos estou a dizer. Telefonei-lhe a dizer que vinha aqui [à TVI] porque não me escondo, espero que se prove rapidamente que não tenho nada a ver com isto. A minha família sofre com este assunto, mas eu estou de consciência tranquila, nunca ninguém me contactou. Estão a associar-me por ser o único jogador do Tondela que jogou no Sporting, mas nunca ninguém me abordou e estou aqui para dar a cara, sem qualquer problema."



Podridão

Não fui contactado pelas autoridades mas se for preciso eu vou lá e levo o meu telemóvel, faço questão de ir à PJ mostrar o meu telemóvel e por tudo em pratos limpos! Já levo muito tempo de 1ª Liga, já joguei no estrangeiro, isto é surreal! O que está a acontecer no futebol português... Alguém tem de por mão nisto, está a tonar-ser uma enorme podridão! Nesta altura ninguém quer jogar no futebol português. Se erra é por estar vendido, se acerta é porque as outrras equipas compraram. Parece uma montanha russa que nunca mais acaba."





A CMTV deu conta esta quinta-feira que outro jogo em que André Geraldes, Gonçalo Rodrigues, João Gonçalves e Paulo Silva teriam tentado manipular o resultado sido o Sporting-Tondela, da 6ª jornada desta época, que os leões venceram por 2-0. Segundo as mensagens divulgadas pelo canal de televisão da Cofina, Paulo Silva (o 'arrependido') foi incumbido de falar com Joãozinho, jogador do Tondela que passou pelo Sporting, com o intuito de facilitar a vitória dos leões. O jogador esteve na TVI e mostrou-se incrédulo e revoltado com toda esta situação."Isto foi uma surpresa autêntica! Fiz questão de vir aqui para me vir defender. O que vem hoje nos jornais é ridículo, não tem fundamento nenhum, nunca ninguém me contactou, não conheço esses senhores de parte alguma. Não percebi por que está o meu nome associado a isto, só estão laterais e centrais... Podem ver em todos os jornais a exibição que fiz nesse jogo, podem ver! Estou de consciência tranquila, estou aqui para dar a cara não me escondo, estou à disposição das autoridades e para ir com o meu telefone PJ prestar declarações. Sempre fui sério, tenho mais de 100 jogos na 1ª Liga, isto é uma coisa está a afetar a minha família, é surreal. Quem me conhece sabe a seriedade que ponho em todos os treinos e em todos os jogos. Esse jogo foi à 6ª jornada, se o meu treinador tivesse visto alguma coisa estranha em mim não me deixava jogar mais. joguei a época toda."