"Quando ele [Bruno de Carvalho] chegou faltava mês e meio para acabar a temporada. Eu estava emprestado, sabia que tinha de voltar ao meu clube. Nem conheço o André Geraldes nem nunca o vi na Academia quando eu lá estava.""Não acredito que algum jogador se venda por 3 ou 4 mil euros, mas há pessoas que se aproveitam dos jogadores de futebol e é fácil mandar um nome para o ar. Depois não se prova nada e os jogadores saem lesados na sua imagem. Têm família... Não tenho nada a ver com essas notícias, as mensagens dizem que falaram comigo, depois que foi com um amigo... Estou de consciência tranquila, já falei como meu empresário, se for preciso vamos diretos à PJ do Porto.""Nem conheço essas pessoas de lado nenhum. O meu nome aparece por ser o único jogador do Tondela que passou pelo Sporting e essa comunicação nunca me chegou, nunca falei com esses senhores, nem a direção do Sporting me perguntou se alguma dessas pessoas me tinha contactado. Falei sobre isso com o meu empresário, se alguma vez tivesse recebido um telefonema desses teria ido logo às autoridades, jamais faria parte de uma tentativa de corrupção como esta.""Acho que não há condições para estarmos neste clima. Mesmo que vá ganhar menos para o estrangeiro não há problema, primeiro está a minha família. As pessoas que andam à volta do futebol têm de parar de vez com este clima de suspeição, senão isto nunca mais vai acabar e qualquer dia ninguém quer vir jogar para Portugal. Se tiver oportunidade para ir embora vou porque não há estabilidade. Hoje é um jogador, amanhã é outro... É só laterais e centrais, acho que é premeditado porque é mais fácil atingir guarda-redes e defesas.""Nunca vi nada deste tipo, por isso fui apanhado de surpresa. Nunca vi nenhum colega meu envolver-se num esquema destes. Acabava por ser natural falarmos disto no balneário, como aconteceu com um colega meu no Dragão. O erro faz parte do jogo, eu treino a semana toda para ganhar e não vou para nenhum jogo para perder. A comunicação social alimenta muita coisa e os jogadores sentem-se intimidados por defrontar o Sporting, o FC Porto e o Benfica, daí termos festejado como festejámos quando ganhámos ao Benfica.""As pessoas têm de falar mais de futebol, fala-se de tudo menos de futebol. Certamente irei processar as pessoas que lesaram o meu bom nome e a minha família."