Joaquim Baltazar Pinto: «Ficou a ver-se a força do Sporting»

Joaquim Baltazar Pinto, presidente do Conselho Fiscal e Disciplinar (CFD) do Sporting, considerou, esta quinta-feira, que a união do Sporting tem sido a chave para o sucesso do clube esta época, não só no futebol, como também nas modalidades.





"Foi esse lema – ‘onde vai um vão todos’ – que levou o Sporting a bom porto. Eu e todos os sportinguistas estamos muito felizes com as conquistas do futebol, mas não só: como sabem fomos bicampeões europeus de hóquei, campeões europeus de futsal e atletismo, entre outros títulos. Tem sido uma época inolvidável e estou muito feliz e contente com ela", afirmou, à Sporting TV, durante a receção à equipa de futebol dos leões na Câmara Municipal de Lisboa "Este ano tivemos o Sporting com uma grande crença e união – isso permite ultrapassar todas as dificuldades. Há união entre todos, na equipa, mas também nos técnicos e na direcção", acrescentou.Baltazar Pinto disse ainda ter ficado "muito feliz" pelo facto de Pedro Gonçalves ter-se sagrado o melhor marcador do campeonato, graças ao hat trick contra o Marítimo. "Só foi possível tendo em conta essa união. Ontem – e eu estive lá – vi a alegria com que os jogadores estavam a jogar", sublinhou.A fechar, o presidente do CFD dos leões comentou os festejos do título nacional de futebol após 19 anos. "Fiquei muito contente e digo mais: ficou a ver-se a força do Sporting. Podia ter-se programado, mas era incontrolável. A alegria dos sportinguistas, por todo o país, a onda verde, era imparável", constatou Baltazar Pinto.