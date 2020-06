Joaquín Pereyra: «Falaram-me do interesse do Sporting mas não me chegou qualquer proposta»

Joaquín Pereyra foi um nome sugerido pelo Rosario Central ao Sporting, a propósito da dívida do emblema argentino pelo ex-leão Teo Gutiérrez, e esta terça-feira o médio de 21 anos deixou elogios ao clube de Alvalade, ainda que tenha salientado que não existe qualquer proposta em cima da mesa.





"O Sporting é um grande clube e o campeonato português também tem qualidade. Falaram-me do interesse do Sporting, mas não me chegou nenhuma proposta. Estou tranquilo na Argentina. Vocês aí em Portugal têm de falar com o Sporting. Não tenho conhecimento de uma proposta", sublinhou, em declarações à Antena 1.Apesar de ter sido um nome colocado na órbita do Sporting pela imprensa argentina, como o nosso jornal avançou, o jogador não entra nos planos do Sporting para a próxima época.