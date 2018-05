Joe Hart deverá rejeitar a proposta do Sporting . Segundo o 'Daily Mail', o guarda-redes do Manchester City não vê com maus olhos uma nova experiência fora de Inglaterra mas, nesta altura, mantém conversações com alguns clubes da Premier League no sentido de relançar a carreira, ocupando, como número 1, a baliza de um emblema do principal escalão inglês.Como Record adiantou, o Sporting tenta que o guardião, de 31 anos, se desvincule dos citizens - com quem tem mais um ano de contrato - e acena com um elevado prémio de assinatura, na ordem dos 3/4 milhões de euros, além de um salário tentador. Porém, segundo a mesma fonte, o vencimento fica ainda aquém daquele que Hart aufere: 136 mil euros semanais.Hart sabe que não terá futuro no Etihad, com Ederson a reunir a preferência de Guardiola, e procura deixar o campeão inglês em definitivo neste verão.