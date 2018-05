O Sporting está a tentar replicar, com Joe Hart , a estratégia adotada aquando da contratação de Mathieu: o francês tinha mais um ano de contrato com o Barcelona, não entrava nos planos do emblema culé e acertou a rescisão. De seguida, rumou a Alvalade a 'custo zero', mas mediante o pagamento de um prémio de assinatura mais elevado do que é habitual, de forma a compensar o facto de ter baixado as exigências salariais.A situação de Joe Hart no City podia ser tirada a papel químico: o guardião não entra nos planos de Guardiola, foi emprestado nas duas últimas épocas a Torino e West Ham e quer dar um novo rumo à carreira. Os cerca de 7,5 M€ brutos auferidos em Inglaterra são insuportáveis para os cofres leoninos, mas os leões estão dispostos a fazer um esforço financeiro de forma a conseguirem assegurar os serviços de um jogador que seria, no plano teórico, um sucessor ‘à altura’ de Rui Patrício.À espera do guarda-redes estará um contrato de duas épocas (mais uma de opção), um ordenado ao nível de Dost ou Mathieu – cerca de 2 M€ líquidos – e um prémio de assinatura a rondar os 3/4 M€.