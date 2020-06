Joelho de Wendel até permite... brincar

A lesão no joelho direito impediu Wendel de integrar as escolhas de Rúben Amorim para o regresso do campeonato, em Guimarães, mas nesta altura o médio está muito próximo de reintegrar os trabalhos sem limitações, tanto que já está apto a fazer correrias... fora da Academia.





Ontem, depois da sessão de treino matinal em Alcochete, o camisola 37 aproveitou a tarde para descontrair e, na companhia de alguns amigos, foi para um descampado lançar papagaios - ou ‘empinar pipa’, em português do Brasil. Nas imagens partilhadas através das redes sociais, foi possível ver o internacional sub-23 canarinho, já sem a proteção no joelho utilizada no treino, a realizar sprints, sinal de que já não sente o mesmo tipo de desconforto. A ocasião pareceu ser bem-humorada e Wendel tem, de facto, motivos para sorrir.