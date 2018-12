Joelho traiu Wendel

Apesar de o Sporting ter registado mais uma vitória, nem tudo foram boas notícias. Wendel foi obrigado a sair com uma lesão no joelho esquerdo, problema suficientemente grave para impedir que o médio prosseguisse em campo, como era a sua vontade, contra até o que lhe tinha sido aconselhado pela equipa médica.

O lance que traiu Wendel surgiu aos 51’, numa disputa de bola a meio-campo que provocou a sua queda. De imediato, agarrou-se ao joelho e a entrada da maca para o retirar do relvado fez temer o pior, mas o médio... tinha outras ideias. Apesar de o médico João Pedro Araújo ter dado ordem para a substituição - tanto que Keizer mandou Bruno César aquecer - Wendel quis seguir em campo e reentrou mesmo, aos 54’, com o joelho ligado. A substituição foi congelada e a equipa médica não disfarçou algum enfado com a decisão do médio de 21 anos, titular pela quarto jogo consecutivo.

A vontade, no entanto, acabou traída pelas dores. Quatro minutos depois de ter reentrado, o brasileiro voltou a cair no relvado e, desta feita, foi mesmo forçado a sair. Ao contrário do que antes estava previsto, acabou por ser Jefferson a substitui-lo, dado que Acuña tinha sido expulso minutos antes. Wendel, que abandonou o estádio a coxear e publicou uma mensagem nas redes sociais a dar conta que irá "voltar mais forte", deverá ser reavaliado no regresso ao trabalho, na terça-feira.