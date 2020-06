Joelson com renovação parada

A SAD está tentar acertar a renovação de todos os jovens promovidos ao plantel principal, uma lista que inclui Joelson. Apesar dos esforços em curso, as duas partes tardam em chegar a acordo e, neste momento, as conversações estão congeladas.

O principal entrave à conclusão do processo prende-se com o valor da cláusula do avançado. Dado o potencial do futebolista, os dirigentes leoninos pretendem blindá-lo com uma cláusula de 100 milhões de euros, um valor considerado demasiado elevado pelo representante do atleta. Convém assinalar que a sua evolução já está a ser seguida pelo departamento de prospeção de Borussia Dortmund e RB Leipzig.

Entretanto, o camisola 96 dos leões foi convocado para o jogo com o Belenenses SAD e, tal como sucedeu na jornada anterior, não chegou a estrear-se. Joelson voltou a aquecer mas Rúben Amorim tomou outras opções nas substituições.