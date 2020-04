Joelson: «Entrei no Sporting com 11 anos e só penso sair com 50 e tal»

Joelson Fernandes fez juras de amor praticamente… eternas ao Sporting. Numa conversa com o ex-leão Umaro Baldé, hoje no Rangers, no Instagram, o extremo do Sporting diz que espera ficar em Alvalade durante anos a fio.

"Entrei no Sporting com 11 anos e só penso sair com 50 e tal", atirou o atacante, que aos 17 anos já treina com a equipa principal.

Num tema paralelo, Joelson confessa-se admirador tanto de Cristiano Ronaldo como de Messi, porém revela ter uma preferência. "A escolher, prefiro o Ronaldo", sublinhou.