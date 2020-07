Joelson Fernandes celebra estreia: «Realizei um sonho de menino»

View this post on Instagram

Ontem realizei um sonho de menino, estrear-me com a camisola do Sporting no esta´dio de Alvalade. Poder entrar ainda mais jovem que lendas do clube so´ me da´ mais alento e forc¸a para ser melhor a cada dia. Agradec¸o a` minha fami´lia e ao @sportingclubedeportugal aos meus amigos, colegas e a todos os que de uma forma direta ou indireta me ajudaram ao longo desta caminhada