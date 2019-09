Joelson Fernandes inscrito na Europa pela lista B

A UEFA revelou os nomes dos jovens jogadores do Sporting inscritos pela lista B que, desta forma, poderão vir a ser utilizados na presente edição da Liga Europa. No total, foram inscritos 21 ‘miúdos’ desta forma, e se já eram esperados os nomes de Miguel Luís, Jovane Cabra ou Pedro Mendes, há outros que se têm destacado na Liga Revelação e que acabaram por merecer este voto de confiança. Entre eles, destaque para a presença de Joelson Fernandes, menino de apenas 16 anos (e o mais novo desta lista) que tem dado cartas pelos sub-23 e que ontem, em mais um triunfo da formação secundária dos leões diante do Leixões, voltou a estar em bom plano. Além do jovem extremo, outros nomes que fizeram parte da pré-temporada da equipa principal foram incluídos, casos de Nuno Mendes ou Eduardo Quaresma.

Os defesas João Silva e João Oliveira, os médios Bernardo Sousa e Tomás Silva (capitão dos sub-23) ou os atacantes Diogo Brás e Nuno Moreira também entram nas contas.