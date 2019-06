Joelson Fernandes no treino de pré-temporada do Sporting

Entretanto o jogador já deixou uma mensagem no Instagram. "Mais um treino efetuado rumo à forma ideal", escreveu.





Ver esta publicação no Instagram Mais um treino efetuado rumo a forma ideal Uma publicação partilhada por Joelsonfernandes91 (@joelsonfernandes91) a 29 de Jun, 2019 às 6:26 PDT Entretanto o jogador já deixou uma mensagem no Instagram. "Mais um treino efetuado rumo à forma ideal", escreveu.

O avançado Joelson Fernandes, de 16 anos, integrou este sábado o treino da equipa principal de futebol do Sporting, revelou o clube leonino.Também o defesa Eduardo Quaresma, de 17 anos, continuou às ordens do treinador Marcel Keizer, que não contou com o argentino Battaglia e o francês Rosier, ambos entregues ao departamento médico do clube.O plantel verde e branco goza uma folga no domingo e regressa aos treinos na segunda-feira, novamente na Academia do clube, em Alcochete.