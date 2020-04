Joelson: «Há muitos jogadores muito promissores no Sporting»

Joelson Fernandes recusa o 'estatuto' de maior talento na Academia de Alcochete e garante que há muitos outros jovens com qualidade para chegar ao topo. Entre eles o seu irmão, Saná Fernandes, avançado de 14 anos que já joga pelos sub-17.





"Há muitos jogadores muito promissores no Sporting, muitos craques. O meu rmão, por exemplo, é um deles. Ele está a seguir o seu caminho, que é longo, mas eu acredito nele e ele deve continuar a trabalhar como tem feito até aqui", refere Joelson em entrevista ao portal JoueursptQuanto ao facto de poder trabalhar às ordens do técnico Rúben Amorim, Joelson ainda espera essa oportunidade.O avançado, que foi chamado por diversas vezes aos trabalhos da equipa principal por Marcel Keizer e Silas, revela que se deu "muito bem com Bruno Fernandes e Jovane Cabral" e ainda aguarda uma chamada do técnico Rúben Amorim, que chegou a Alvalade no início de março. "Ainda não tive a oportunidade de conhecê-lo, porque quando ele chegou eu estava lesionado. Quando me recuperei, a pandemia espalhou-se pelo país e os treinos foram suspensos", justifica.Joelson nasceu na Guiné-Bissau mas já representou as seleções jovens de Portugal e assume o desejo de vestir a camisola principal das Quinas. "Eu quero jogar na seleção portuguesa. Não é que eu não queira jogar pelo meu país, é claro que gostava de fazê-lo, mas a seleção portuguesa oferece mais visibilidade e permite mostrar mais. Neste momento, estou focado no Sporting e na seleção", explica.