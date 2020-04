Joelson: «O meu sonho é jogar pela equipa principal do Sporting»

Joelson Fernandes é uma das maiores pérolas da formação do Sporting e tem brilhado nos sub-23 dos leões, o que lhe permitiu integrar por diversas vezes os trabalhos do plantel principal. Esta época, o avançado apontou fez golos em 28 jogos na Liga Revelação e em entrevista ao portal Joueurspt assumiu o desejo de representar a equipa principal dos leões.





"Estou extremamente feliz por poder jogar nos sub-23. Agora tenho de continuar trabalhar para um dia poder jogar na equipa principal e esse é o meu sonho", revelou o luso-guineense de apenas 17 anos, que não se mostra minimamente intimidado por defrontar jogadores mais velhos. "Tenho que pensar e fazer as coisas mais rápido , mas é isso que nos torna um grande jogador. Tens que jogar com os mais velhos para melhorar", sublinha.Apontando como pontos fortes do seu jogo "a capacidade de drible, a velocidade e o remate", Joelson admite que as comparações com Figo, Ronaldo ou Quaresma lhe dão "uma pressão extra" mas não lhe retiram a ambição. "Tento seguir o exemplo deles e jogar o melhor que posso em cada jogo", sustenta.O avançado, que tem sido associado a clubes como Leipzig ou Dortmund , diz que se sente "lisonjeado" por esse interesse mas vinca que o foco está no Sporting. "Acho que isso representa o valor do meu trabalho. Mas não olho para esse interesse mais do que isso, estou muito bem onde estou e luto para alcançar o meu sonho, que é jogar na equipa principal do Sporting", garante Joelson, que tem contrato até junho de 2022 mas não está preocupado com uma eventual renovação. "Ninguém me falou sobre essa oferta de renovação ainda. Mas tento não pensar muito nessas coisas. Só quero jogar futebol, o resto é entre o Sporting e meu pai, que é meu agente."