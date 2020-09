Joelson: «Quero vestir esta camisola por muitos anos»

Joelson não escondeu a sua alegria por ter assinado um novo vínculo com o clube leonino, e revelou a intenção de continuar em Alvalade por muitos anos.





"Quero agradecer ao Sporting pelo que tem feito por mim ao longo destes anos. Também desejo agradecer à minha família e aos meus colegas de equipa. Agora quero continuar a vestir esta camisola por muitos anos", afirmou o avançado, à Sporting TV, onde ainda recordou a sua estreia no jogo com o Gil Vicente: "Quando fui convocado nem consegui dormir a pensar que ia pisar o relvado do Estádio José Alvalade. Agora vou continuar a trabalhar em conjunto com estes grandes jogadores que aqui estão, e posso prometer que vou dar o máximo por este clube e pelos seus adeptos".Com o novo vínculo o jovem, de 18 anos, está ligado ao Sporting até junho de 2025 e blindado por uma cláusula de 60 milhões de euros.