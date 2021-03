Jogador do Sporting ajuda jovem que precisa de chuteiras e sonha jogar de leão ao peito

Edson Silva, jovem médio do Sporting, atendeu esta sexta-feira a um pedido muito especial vindo diretamente de Moçambique. Augusto, um jovem moçambicano que sonha ser jogador dos leões, pediu ajuda através de uma publicação nas redes sociais, pedido esse que chegou até ao médio de 19 anos.

"Olá, eu sou o Augusto de Moçambique e preciso de ajuda: tenho talento, mas não tenho apoios. O meu sonho é jogar no clube que eu sempre amei, assim como toda a minha família, esse clube é o Sporting", escreveu Augusto, publicando de seguida uma fotografia das suas atuais chuteiras, claramente desgatadas.

"Manda-me mensagem privada com o teu número [de calçado]", escreveu Edson, um comentário que está a fazer as maravilhas dos adeptos leoninos, muito pelo gesto do jovem jogador. "Parabéns pelo gesto, Edson. Com essa atitude, humildade e trabalho, vais chegar longe!", escreveu um adepto.