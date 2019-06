Jogador revelação do campeonato argelino apontado ao Sporting

O jornal argelino 'La Gazette du Fennec' revela este domingo que o Sporting é uma das equipas interessadas na contratação do jovem médio Hichem Boudaoui, um jogador de 19 anos já internacional pela Argélia e que na temporada que agora terminou foi considerado uma das maiores revelações do campeonato daquele país magrebino. Um estatuto que lhe valeu inclusivamente ao jogador do Paradou AC a presença na lista de convocados da Argélia para a CAN, onde é mesmo o jogador mais jovem.





Comandado no clube de Argel pelo português Francisco Chaló, Boudaoui disputou esta temporada 29 partidas na Ligue 1 argelina, ajudando a sua equipa a ser terceira na classificação final.De notar que, para lá do Sporting, Boudaoui estará também a ser seguido atentamente por vários clubes franceses, nomeadamente Lorient, Angers, Saint-Etienne e Stade Rennais.