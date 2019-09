Jogadores aplaudidos no final do jogo

O Sporting não conseguiu evitar uma derrota na Holanda, mas os adeptos presentes despediram-se dos jogadores com aplausos. No Philip Stadium estiveram cerca de 500 adeptos do clube leonino que, durante algumas fases do encontro, conseguiram mesmo fazer-se ouvir através dos seus cânticos.

Assim que o árbitro deu o jogo por finalizado, a equipa não deixou de se deslocar ao sector onde estavam situadas as claques, e foram aplaudidos pelo esforço, especialmente no segundo tempo, em que lutaram até à exaustão pelo empate. De negativo só a utilização de material pirotécnico, que pode resultar num castigo pesado ao clube português.

Roda com o capitão

No final da partida, os jogadores do Sporting reuniram-se numa roda no centro do relvado organizada pelo capitão, Bruno Fernandes. O médio-ofensivo falou durante alguns segundos antes de o grupo recolher ao balneário.

Resta acrescentar que no final, antes de entrar no autocarro, o camisola 8 esteve vários minutos a dar autógrafos enquanto os colegas já o esperavam.