Jogadores despedem-se de Bas Dost: «O meu filho vai continuar a cantar a tua canção»

Sporting despede-se de Bas Dost com seleção de golos Sporting despede-se de Bas Dost com seleção de golos

A carregar o vídeo ...

Bas Dost foi esta segunda-feira oficializado no E. Frankfurt . O holandês já se despediu do Sporting , onde jogou três temporadas, e dos adeptos, mas também os seus companheiros de equipa.Coates foi um dos jogadores que já deixou uma mensagem ao avançado holandês. "Amigo, passámos muitos momentos bons e outros complicados, mas sempre tivemos a sorte de estar unidos e contar um com o outro! Desejo-te o melhor no teu novo clube! O meu filho vai continuar a cantar a tua canção! Grande abraço", escreveu no Instagram.Também Jovane deixou algumas palavras ao seu agora ex-colega: "Foi um prazer jogar contigo Bas. Obrigado por acreditares sempre em mim e me motivares nos tempos mais difíceis. Boa sorte e vais ser sempre uma referência para mim", publicou na mesma rede social.Ristovski, Palhinha e Bruno César foram outros dos jogadores que já se pronunciaram sobre a saída do holandês.Bas Dost foi contratado pelo Sporting no início da época 2016/17, por 10 milhões de euros, tendo marcado 93 golos em 127 jogos com a camisola leonina.Formado no FC Emmen, Bas Dost representou na Holanda o Heracles e o Heerenveen, antes de se transferir para o Wolfsburgo, da Alemanha, onde permaneceu quatro épocas, entre 2012 e 2016.Agora transfere-se para o Eintracht Frankfurt, que conta com o português Gonçalo Paciência."Estou feliz por estar aqui e ansioso por jogar pelo Eintracht Frankfurt. Sou um avançado que adora marcar golos", afirmou Bas Dost, em declarações reproduzidas no site oficial do clube alemão.