Jogadores do Sporting agradeceram aos adeptos

Aos 80 minutos o hino de Portugal ecoava no Estádio Fatih Terim mas a noite acabou em tristeza. O Sporting contou com o apoio de 300 adeptos na Turquia e, no sector destinado aos portugueses, foi possível notar tarjas da Torcida Verde e da Brigada, os dois grupos organizados de adeptos legalizados. A Juventude Leonina, por seu lado, emitiu um comunicado no final do jogo, afirmando que esteve presente, mas não introduziu material de apoio no estádio devido à ação das forças de segurança.

Assim que entraram no relvado, os jogadores não deixaram de dirigir-se aos seus apoiantes para agradecerem, um gesto que repetiram no final do desafio, mas a uma distância considerável.