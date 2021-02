Jogadores do Sporting ambicionavam "bem mais do que um empate" e falam em "longo caminho"

Depois do empate com o FC Porto no clássico do Dragão (0-0), foram vários os jogadores do Sporting que recorreram às redes sociais, não escondendo que ambicionavam mais do que um empate e apontando ao "longo caminho" pela frente.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Sebastian Coates (@sebastiancoates16)













Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Palhinha (@joaopalhinha6)













Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Pedro Porro (@pedroporro29_)













Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Zouhair Feddal (@zou_feddal)













Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Joa~o Pereira (@joaopereira47)