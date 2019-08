Jogadores do Sporting foram vaiados no final do jogo

A goleada sofrida pelo Sporting no Estádio Algarve foi muito mal recebida pelos adeptos do Sporting. No final do encontro, quando os jogadores se dirigiram ao topo norte, onde ficaram situadas as claques do clube leonino, foram de imediato vaiados, e alguns sportinguistas não deixaram mesmo de arremessar objetos na direção dos jogadores.

Conscientes do estado de ânimo dos seus apoiantes, os elementos da equipa do Sporting acabaram por voltar de imediato para o centro do relvado, onde esperaram pela entrega das respetivas medalhas.

Convém assinalar que muitos dos espectadores afetos do clube de Alvalade já nem assistiram ao final da partida. Assim que Grimaldo marcou o 3-0, os primeiros começaram a sair, e após o 4-0 já era possível assinalar grandes clareiras nas bancadas que, inicialmente, estavam preenchidas com adeptos vestidos com as camisolas verdes e brancas.

Desolados

Os jogadores do Sporting não conseguiram esconder a respetiva frustração pela pesada goleada sofrida frente ao rival e foi possível ver, por exemplo, Florentino a confortar um Thierry em lágrimas. Assim que o Benfica fez o 5-0, a maioria dos atletas leoninos ficou de imediato sentada no relvado sem qualquer capacidade de reação. O capitão Bruno Fernandes voltou a ser um dos mais inconformados e não conseguiu mesmo deixar de dar alguns murros no relvado enquanto o jogo não foi retomado.