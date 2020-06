Jogadores do Sporting homenagearam ator Pedro Lima

No embate com o Belenenses SAD, os jogadores do Sporting exibiram fumos negros com a seguinte inscrição: "Por cada leão que cair, outro se levantará". A frase atribuída ao antigo jogador António Oliveira foi uma homenagem do clube a Pedro Lima, ator encontrado morto na passada semana numa praia da região de Cascais e que, além de associado do Sporting, presença frequente nos jogos em Alvalade, chegou a representar os leões na modalidade de natação.





No dia do desaparecimento de Pedro Lima foram diversas as figuras do universo leonino a pronunciarem-se sobre a forte ligação do ator ao clube.