Jogadores do Sporting regressam aos treinos na Academia com troféu de campeões bem visível

Os jogadores do Sporting regressaram esta quinta-feira aos treinos na Academia e com uma 'presença' especial: o troféu de Campeão Nacional. A Taça relativa à conquista do campeonato 2020/21 esteve exposta na zona que liga o refeitórioa aos balneários dos jogadores e alguns não perderam a oportunidade para tirar umas fotos e publicar nas redes sociais, como foram os casos de Tiago Tomás, João Palhinha e João Mário.