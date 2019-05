Jogadores do Sporting rendidos a Bruno Fernandes: «Melhor do que Zidane»

A publicação de Bruno Fernandes A publicação de Bruno Fernandes

Elogios e mais elogios foi o que 'choveu' nas redes sociais de Bruno Fernandes após mais um jogo épico. O médio do Sporting foi o principal obreiro da goleada histórica dos leões ao Belenenses (8-1) , com um hat trick que o levou aos 31 golos em todas as provas esta época , uma prestação que o camisola 8 dos verde e brancos dedicou em dia especial."Grande vitória que dedico a todas as mães do mundo, mas em especial à minha e à mãe da minha filha. Que o vosso dia tenha sido excelente, é o que mais desejo", escreveu na legenda de várias fotos que publicou do encontro de ontem do Jamor. Ora a publicação encheu-se rapidamente de comentários, não só da sua legião de fãs, como também de companheiros de equipa."Melhor que Zidane", escreveu Luiz Phellype, ao passo que Ristovski acrescentou um "Parabens irmão... FICA".Tal comotinha noticiado, o Manchester United enviou um observador ao Estádio Nacional para recolher informações sobre Bruno Fernandes e, provavelmente, o brilho do capitão encandeou o espião inglês, que veio acompanhado de outro clube britânico, o Everton de Marco Silva. Entre os portugueses, só o FC Porto – que defronta os leões por duas vezes até final da época – marcou presença. De resto, três clubes espanhóis (Sevilha, Alavés e Rayo Vallecano) e dois alemães (Friburgo e Arminia Bielefeld) também enviaram observadores ao Jamor, seguramente a pensar em reforços para a próxima época.