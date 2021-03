Jogadores do Sporting rendidos ao capitão Coates: «Bom avançado...»

Sebastián Coates já tinha dado a vitória ao Sporting frente ao Gil Vicente nos últimos minutos e sexta-feira frente ao Santa Clara (2-1) repetiu a dose. O golo ao cair do pano deu mais 3 pontos ao leão e foi festejado com grande euforia no campo e no banco em mais uma imagem de grande união. Uma das grandes figuras da época, Coates também foi muito felicitado nas redes sociais, tantos nas contas pessoais como nas do clube, tanto por companheiros de equipa, como por adeptos. A publicação que fez já este sábado tem centenas de comentários e mereceu a reações de alguns jogadores leoninos.





"Jogo difícil, mas esta equipa acredita e luta sempre até ao fim!!", escreveu o central, levando por exemplo Antunes, Adán, e Tabata a reagirem com emojis de felicitações e aplausos e Pedro Porro, que ficou de fora por lesão, a escrever: "Bom avançado".Coates já deixara esta mensagem de sacrifício no final da partida, lembrando que o sucesso não nasce de um acaso. "Foi uma partida muita complicada. Há que dar mérito ao adversário. O Santa Clara esteve bem e tentou jogar de igual para igual. Temos o lema de que é para ir até ao fim! Há que acreditar sempre que podemos ganhar os jogos e acontece uma vez mais", sublinhou à Sporting TV.Apesar de ter sido novamente o herói, o capitão leonino enalteceu que o espírito combativo é partilhado por todo o grupo. "A união não é só dos onze que entram dentro de campo. É também de todo o plantel, do staff e das pessoas que trabalham connosco", frisou."Tudo o que Coates faz tem muita qualidade. É uma sorte apanhar os jogadores nestes pontos. Está confortável no sistema, está mais protegido. A forma como no primeiro cabeceamento deixou para o Jovane. A outra deixou passar para o João Mário. É um excelente homem que tem de apertar com os colegas. Vai fazê-lo", disse o treinador do Sporting em conferência de imprensa.O uruguaio, de 30 anos, entrou com a motivação em alta, já que foi ontem premiado pelo Sindicato de Jogadores com o galardão de melhor jogador de fevereiro na Liga NOS, com 18,39%. Bateu Ryan Gauld (14,31%), do Farense, e o colega Palhinha (9,93%). "É sempre bom receber um prémio, mas também vale pelo todo o grupo. É mérito de todos", partilhou o central.