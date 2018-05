Tal como Marta Soares, sabe Record que também os jogadores do Sporting não tiveram, como é hábito, direito a bilhetes, pelo que tiveram de pagar 30 euros por cada ingresso para as famílias.A derrota por 2-1 com o Aves deixou os jogadores do Sporting desolados. O capitão Rui Patrício chorou compulsivamente no relvado e foi confortado pela comitiva leonina, mas muitos outros não conseguiram esconder a mesma tristeza logo a seguir.Ao longo da escadaria que conduziu a equipa até à tribuna, vários jogadores estavam destroçados. Além de Patrício, também Coentrão, Coates, Mathieu, Bruno Fernandes, Palhinha e Rúben Ribeiro não contiveram as lágrimas.

Autores: Pedro Gonçalo Pinto e Ricardo Granada