Jogadores do Sporting voltaram a trabalhar na Academia

Os jogadores do Sporting voltaram esta manhã a trabalhar na Academia, em sessões individualizadas.





Todos os elementos do plantel principal dos leões passaram por Alcochete, bem como os jovens Nuno Mendes, Joelson Fernandes, Eduardo Quaresma, Gonçalo Inácio, Matheus Nunes e Tiago Tomás.Os exercícios, de corrida com e sem bola, foram realizados nos seis relvados da Academia e cumprindo com as recomendações da DGS, tendo sido respeitada nomeadamente uma distância mínima de 10 metros entre cada jogador.Os atletas contaram com a supervisão e aconselhamento do preparador físico Gonçalo Álvaro, do responsável pela Unidade de Performance Francisco Tavares e do médico Nuno Loureiro.