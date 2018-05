O ataque de que foram alvo por parte de um grupo de ultras abalou os jogadores, em especial os estrangeiros, que temem pela segurança das suas famílias. Sebastián Coates é um desses casos. Ficou particularmente perturbado, ao ponto de querer deixar o Sporting de imediato. O central uruguaio é um dos capitães e uma voz influente no balneário. Como ele, há muitos que querem sair se nada mudar na situação do clube. De resto o Código de Trabalho, no artigo 394.º, permite aos trabalhadores cessarem os seus vínculos, se se verificar que o empregador teve "falta culposa" na garantia de "condições de segurança e saúde no trabalho".