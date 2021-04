«Jogar mais com a cabeça e menos com o coração»: a reação à vitória do Sporting frente ao Farense

O Sporting regressou sexta-feira aos triunfos batendo o Farense no São Luís por 1-0 (golo de Pote). Record ouviu conhecidos adeptos leoninos sobre o jogo.





Marco Chagas, antigo ciclista





"Foi um belíssimo jogo e em que o Sporting teve muito trabalho para conseguir uma vitória importante, porque o Farense bateu-se muito bem. Os dois guarda-redes acabaram por ser as principais figuras do jogo, mas o Adán destacou-se na parte final ."

"Foi um bom jogo do Sporting, com muito coração e com a certeza de que se continuar assim seremos campeões. Este coração, vontade e garra vão levar-nos ao título. Adán fez um jogo extraordinário e, se formos campeões, também se deve a ele."



Carlos Xavier, antigo jogador

"Importante voltar às vitórias, mas não devia ser a sofrer tanto e a falhar oportunidades claras. Destaco Adán, Bragança e Palhinha pela seriedade com que jogaram todo o jogo e sem inventar. Temos de jogar mais com a cabeça e menos com o coração."