Jogo com o Estoril no sábado

Após ter vencido o Casa Pia anteontem (2-1), o Sporting agendou um novo jogo de preparação, agora diante do Estoril, que se realizará no sábado, na Academia. Este será o terceiro ensaio da equipa de Rúben Amorim que já efetuou um treino de conjunto diante da equipa B antes da vitória alcançada diante dos gansos, na passada segunda-feira. Teoricamente este será também o teste mais complicado dos leões que, pela primeira vez, vão enfrentar um adversário do mesmo escalão.

Depois deste encontro, no domingo, o plantel irá viajar até Lagos onde cumprirá o habitual estágio de pré-temporada. No Algarve, o clube de Alvalade irá disputar mais três particulares diante do Gent (dia 14), Boavista (15) e Angers (20). Segue-se o regresso a Lisboa para o Troféu Cinco Violinos (Lyon, dia 25).