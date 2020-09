Jogo do Sporting com o Nápoles cancelado

O jogo do Sporting com o Nápoles, agendado para esta noite, foi cancelado na sequência dos três casos positivos de Covid-19 registados nos leões. Como Record deu conta, os três jogadores infetados (que serão Rodrigo Fernandes, Pote e Nuno Santos) já foram colocados em isolamento. Todo o restante plantel e elementos do staff foram testados hoje, aguardando pelos resultados.





Ainda antes de ser conhecido o cancelamento da partida, referente ao Troféu Cinco Violinos, o clube verde e branco confirmou este domingo os casos positivos e explicou os procedimentos que foram e serão tomados."Confirmamos que nos últimos testes feitos (ontem), 3 jogadores acusaram positivo à Covid 19. A identidade dos jogadores não será divulgada. Os mesmos encontram-se em isolamento e completamente assintomáticos. O protocolo estabelece como regra base 14 dias de isolamento, durante o qual, e a exemplo do que aconteceu durante o confinamento obrigatório, o Sporting Clube de Portugal lhe dará todo o acompanhamento necessário. Foram hoje feitos novos testes a toda a equipa e a todo o staff", referiu o Sporting.