Jogo em palco onde o Sporting... quer voltar

Em fevereiro inicia-se a fase a eliminar da Liga Europa e o Sporting olha com grande ambição para um regresso... a Baku. Isto porque, esta temporada, a final da competição vai disputar-se no Estádio Olímpico de Baku, um recinto inaugurado em 2015, com capacidade para mais de 68 mil pessoas e que tem valências ao nível dos melhores do Mundo: estacionamento para 3 mil carros, 60 metros de altura divididos em seis andares e uma área VIP que alberga mais de mil pessoas.

O palco do jogo com o Qarabag demorou 28 meses a ser construído e custou uns estrondosos 500 milhões de euros. Fará igualmente parte dos 13 estádios que vão receber o Euro’2020 e tem já garantidos três jogos na fase de grupos e um dos encontros dos quartos-de-final da competição.

O entusiasmo à volta da partida dos leões, no entanto, é contido. Só um terço da lotação do estádio deverá ser preenchida, muito aquém do Qarabag-Arsenal, presenciado por 63.400 espectadores.