Jogos-treino aguardam luz verde da DGS

A manutenção das distâncias de segurança tem sido uma das preocupações desta primeira semana de treinos após a paragem. A expectativa, porém, é de que estas regras possam vir a ser aligeiradas em breve, no que será mais um passo determinante para a preparação das equipas. No caso concreto do Sporting, existe a possibilidade de na próxima semana já serem organizados jogos-treino, não com um adversário, obviamente, mas recorrendo aos jogadores do próprio plantel; dito de outra forma, exercícios com oposição, algo que até ao momento ainda não aconteceu. Para que isso seja possível será necessária autorização da DGS, esperada a qualquer momento. A etapa é aguardada com... paciência mas também com ansiedade.