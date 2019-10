Jorge Fonseca alvo de reparo na Assembleia Geral do Sporting

Através do ‘vice’ para as modalidades, Miguel Afonso, os leões admitiram que a ausência da alusão ao título mundial do judoca Jorge Fonseca no ‘Jornal Sporting’ foi um "erro"; contudo, o vogal vincou que este teve uma "má atitude" após a conquista.





Em cima da mesa ficou a promessa de uma homenagem ao atleta, aquando da abertura de um recinto para o judo.