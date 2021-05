Jorge Gaspar e juventude do Sporting: «Instituições só sobrevivem quando há vitalidade»

A vitória sobre o Boavista (1-0) em Alvalade marca a conquista do título do Sporting, 19 anos depois. As emoções estão à flor da pele e Record ouviu alguém que o confirma, o antigo dirigente Jorge Gaspar.





"Estou muito feliz pelo campeonato. É para todos nós e, principalmente, para os meus filhos. As instituições só vivem e sobrevivem quando há vitalidade e o Sporting tem jovens... logo, tem futuro. Viva o Sporting!"