Jorge Jesus: «Bruno de Carvalho pediu-me para ir falar com os jogadores mas eles não queriam»

Jorge Jesus relatou esta quarta-feira em tribunal que Bruno de Carvalho chegou à Academia de Alcochete "passada uma ou duas horas" do ataque.





"Bruno de Carvalho apareceu lá passada uma ou duas horas, acompanhado pelo André Geraldes. Falou comigo. Pediu-me para ir falar com os jogadores, mas eles não queriam falar com ele", recorda o antigo técnico do Sporting, agora no Flamengo, depois de ter dado conta do ambiente de terror no balneário durante o ataque.