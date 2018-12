Jorge Jesus: «Bruno de Carvalho sabe perfeitamente as coisas que eu passei com ele»

Jorge Jesus recusou abrir o livro relativamente à sua relação com Bruno de Carvalho. Lembrando que também não o fez relativamente a Luís Filipe Vieira quando deixou o Benfica, o treinador do Al Hilal insistiu que, a vir alguma coisa a público, tal deverá partir do antigo presidente do Sporting."Tenho grande amizade com todos os presidentes com quem já trabalhei, não gosto de falar muito como quando saí do Benfica, nunca tive uma palavra contra o Benfica, contra o presidente Luís Filipe Vieira, com quem trabalhei 6 anos e sou muito amigo dele. Na altura, estávamos feridos os dois, nunca disse nada... também não vou dizer nada de Bruno de Carvalho. Está hoje numa situação complicada em Portugal, sei os episódios que passei com ele, ele também sabe, perfeitamente, as coisas que eu passei com ele e principalmente quando ele queria que a equipa B jogasse o jogo com o Paços de Ferreira, salvo erro. Se ele um dia quiser contar, que conte porque eu não vou contar", disse o técnico numa entrevista à Sport TV.Relativamente ao atual líder dos leões, Jesus falou de um "amigo" que tem uma larga experiência e com "ascendente sobre os jogadores": "Eu sou tendencioso... falar de Frederico Varandas, que foi meu médico. Mais do que meu médico, foi um amigo. Mais do que um amigo, confidenciei muita coisa que eu não faço com um médico que trabalha comigo... como relações técnicas e táticas. Era um médico que tinha ascendente sobre os jogadores, principalmente os da Academia, controlava-os muito bem, tem uma experiência de trabalhar com jogadores e treinadores que a maioria dos presidentes só têm quando têm 4/5 anos de trabalho. Ele não, já o teve. É a pessoa certa no lugar certo e agora só o tempo vai ditar se é assim."