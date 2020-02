«Jorge Jesus colocou a cabeça no meu ombro e disse 'salva-me'»: o relato de Fernando Mendes em tribunal

Fernando Mendes prestou depoimento esta sexta-feira no âmbito do ataque a Alcochete.





"Acuña fez um manguito e esse gesto indignou-me. Fui ao aeroporto do Funchal para reportar esse ato a Jorge Jesus", afirma o antigo chefe da Juve Leo. "Acuña, ao aperceber-se que eu estava a falar dele, com o Jorge Jesus, chegou-se e chamou-me filho da p... Eu estava alcoolicamente satisfeito, disse-lhe: 'Filho da p... és tu'"Fernando Mendes confirmou ter combinado com Jorge Jesus que iria à Academia na terça-feira. "Falamos em nossa casa [Academia]". "Eu sempre fui de conversar com as pessoas, de dialogar, de resolver os problemas"O antigo chefe da Juve Leo disse que pediu a Tiago Silva para o levar à Academia, tendo-lhe ligado na terça-feira às 10 ou 10h30. "Sempre dá para me levares à Academia? 'Dá, mas só à tarde, porque o treino é à tarde'", contou, acrescentando: "Passamos pelo Campus de Justiça para dar boleia ao Bruno Monteiro que também tinha pedido boleia ao Tiago para ir à Academia. Quando chegámos a Alcochete fomos diretos ao estacionamento do LIDL, onde estavam dois ou três carros, um monovolume. Conhecia o Joaquim Costa e o Getúlio. Não me apercebi de nada."[Já dentro da Academia] Vejo o Jorge Jesus a dizer: 'oh Fernando, oh Fernando, ajuda-me!'", conta, prosseguindo: "Jorge Jesus colocou a cabeça dele no meu ombro e disse-me: 'Salva-me!' Estava em estado de choque, levou com aquilo tudo, é normal em qualquer ser humano", disse. "Eu perguntei a Jorge Jesus: 'mas o que é que se passa? O que é que aconteceu? Houve provocação da vossa parte?', descreve: "Fiquei ali a falar com eles [Jorge Jesus e William Carvalho]."