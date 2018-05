Jorge Jesus foi esta sexta-feira suspenso por 11 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Em causa estão as declarações do treinador do Sporting no final do jogo com o Moreirense, da 24.ª jornada.Na altura, o técnico criticou a arbitragem, dizendo que era muito fácil expulsar jogadores do Sporting e que o vermelho a Petrovic nessa partida apareceu no " momento certo ". Recorde-se que o Sporting terminou o jogo com nove jogadores, depois das expulsões de Petrovic e Gelson Martins. O médio foi mais tarde despenalizado.Pelas declarações, Jorge Jesus terá ainda de pagar uma multa no valor de 2.907 euros.

Autor: Luís Miroto Simões