O espanhol Quique Flores também já terá recusado um convite do Al-Hilal.

O jornal 'Arab News' revela que o Al-Hilal, clube da Arábia Saudita, terá sondado Jorge Jesus no sentido de o treinador do Sporting assumir o comando da equipa na próxima época. Jesus é apresentado como um dos técnicos mais competentes da Liga portuguesa (e com um dos salários mais altos), que nunca trabalhou fora de Portugal.Mas Jesus não é o único treinador português na mira do Al-Hilal. Segundo a mesma publicação o clube árabe terá contactado Paulo Fonseca, bicampeão nos ucranianos do Shakhtar Donetsk, que já terá recusado a proposta da formação do médio Oriente, pois estaria mais interessado em mudar-se para a Premier League.