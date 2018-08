Jorge Jesus e o dérbi: «Agora o Sporting já não está habituado a perder com o Benfica»

Naquele que será o primeiro dérbi entre Benfica e Sporting sem Jorge Jesus nos últimos nove anos, o agora treinador do Al Hilal fez uma antevisão do jogo de sábado e considerou que não existem favoritos, pese os encarnados terem ligeira vantagem por atuar em casa. Só que, sublinha o técnico, os leões mudaram muito desde que em 2015 assumiu o banco da equipa."Não há favoritos mas uma percentagem maior para quem joga em casa. O Benfica pode ter aí uma maior percentagem mas não há favoritos. E agora o Sporting já não está habituado a perder com o Benfica. Antes estava. Aqueles jogadores já vão à Luz com uma confiança completamente diferente", destacou Jesus numa entrevista à SIC em que elogiou o trabalho do atual presidente da SAD verde e branca."Se o Sporting ficou mais fragilizado? Sim, mas conseguiram juntar a maior parte do plantel. Sousa Cintra fez um trabalho espetacular. A grande maioria dos jogadores titulares, tirando William, Gelson e Rui Patrício, estao lá ainda. Não vejo que seja por aí que possa haver desculpas."