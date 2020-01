Jorge Jesus encontrou-se com Frederico Varandas em Lisboa

Em Lisboa desde a véspera do Natal para gozar um curto período de férias, Jorge Jesus encontrou-se esta quinta-feira com o presidente do Sporting, Frederico Varandas, num hotel em Lisboa. Esta reunião teve um caráter meramente social onde os dois amigos aproveitaram para colocar a conversa em dia.

O treinador, de 65 anos, tem aproveitado esta estadia em Portugal para se reencontrar alguns amigos que vão partilhando estes encontros nas redes sociais. Convém assinalar que assim que aterrou no Aeroporto Humberto Delgado, JJ fez questão de esclarecer que "pretende cumprir contrato com o Flamengo" que, recorde-se, só termina em junho de 2020.