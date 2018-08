Continuar a ler

Jesus aproveitou também para recordar o que viveu nos últimos tempos de Sporting. "Os últimos 15 dias foram muito complicados. A invasão foi uma tarde de terror para os jogadores. Estava um ambiente muito complicado. Para mim foi, mas não senti tanto. Talvez a minha infância permita isso. Não me meteu medo nenhum, mas deixou marcas, que fez a equipa estar dez dias sem treinar, para depois ir à final só com um treino. O que me marcou mais foi essa final e foi ter perdido a final pelos motivos que foram. O Sporting em dez ganha dez em condições normais, com todo o respeito pelo Aves".



Em relação a essa final, o técnico confessou que se sentiu "impotente". "No aquecimento senti que os jogadores não eram os mesmos. Muito nervosos, com um ambiente muito estranho entre eles e depois com o jogo senti muito mais. Senti a forma como comuniquei: eles não me ouviam... Aquela tarde foi muito complicada. Depois daquilo queríamos ganhar a final para dar aos adeptos... Estava um ambiente maravilhoso, com o estádio cheio de sportinguistas, e perder uma final assim, sentes que foste impotente e que também tiveste alguma culpa. Como treinador deveria ter feito tudo para que aquela final não se realizasse".



JJ deixou ainda uma garantia: "Vou voltar ao Jamor, tenho a certeza, mas esta final ficará gravada". Jesus aproveitou também para recordar o que viveu nos últimos tempos de Sporting. "Os últimos 15 dias foram muito complicados. A invasão foi uma tarde de terror para os jogadores. Estava um ambiente muito complicado. Para mim foi, mas não senti tanto. Talvez a minha infância permita isso. Não me meteu medo nenhum, mas deixou marcas, que fez a equipa estar dez dias sem treinar, para depois ir à final só com um treino. O que me marcou mais foi essa final e foi ter perdido a final pelos motivos que foram. O Sporting em dez ganha dez em condições normais, com todo o respeito pelo Aves".Em relação a essa final, o técnico confessou que se sentiu "impotente". "No aquecimento senti que os jogadores não eram os mesmos. Muito nervosos, com um ambiente muito estranho entre eles e depois com o jogo senti muito mais. Senti a forma como comuniquei: eles não me ouviam... Aquela tarde foi muito complicada. Depois daquilo queríamos ganhar a final para dar aos adeptos... Estava um ambiente maravilhoso, com o estádio cheio de sportinguistas, e perder uma final assim, sentes que foste impotente e que também tiveste alguma culpa. Como treinador deveria ter feito tudo para que aquela final não se realizasse".JJ deixou ainda uma garantia: "Vou voltar ao Jamor, tenho a certeza, mas esta final ficará gravada".

Jorge Jesus revelou que deu o seu apoio aos jogadores aquando do comunicado conjunto que foi lançado após o encontro com o Atlético Madrid - em face das críticas públicas de Bruno de Carvalho -, ainda que nesse momento tenha sentido que aquela sua atitude iria virar-se contra si. A revelação foi feita pelo agora treinador do Al Hilal à SportTV+, numa entrevista na qual aproveitou para elogiar o trabalho de José Sousa Cintra."Podia ter voltado atrás, que o Sousa Cintra tentou... Está a fazer um trabalho espectacular no regresso de vários jogadores. (...) Numa reunião que tivemos com os jogadores, quando quiseram fazer aquele comunicado, disse-lhes 'estou com vocês, mas isto vai sobrar para mim", lembrou.

Autor: Fábio Lima